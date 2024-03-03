MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce adayın katılımı ile 3 Mart Pazar günü gerçekleşen MSÜ sınavı 81 il, 108 sınav merkezinde uygulandı. MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlanırken, MSÜ sonuçları için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "2024 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MSÜ sonuç sorgulama ekranı...