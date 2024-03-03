MSÜ sınav sonucu sorgulama: 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart Pazar günü tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. MSÜ sınav sonuçları; T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2024 MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih...
MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce adayın katılımı ile 3 Mart Pazar günü gerçekleşen MSÜ sınavı 81 il, 108 sınav merkezinde uygulandı. MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlanırken, MSÜ sonuçları için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "2024 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MSÜ sonuç sorgulama ekranı...
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak.
MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
MSÜ SINAVLARINDA 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRU YANITI GÖTÜRECEK
MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken her adayın testlerde verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. Dolayısıyla sınavlarda puan hesaplamasında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.