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        Haberler Gündem MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ | 2024 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvurusu ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvurusu ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav ve başvuru tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. İşte 2024 MSÜ sınav başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:36
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        ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınav ve başvuru tarihleri, askeri öğrenci olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Mart ayında gerçekleştirilecek 2024 yılı MSÜ sınavı sonuçları da Mart ayında açıklanacak. MSÜ sınav başvuru ücretleri ise ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak. İşte 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvuru tarihine ilişkin detaylar...

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        MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ 2024 sınavı başvuruları 3-30 Ocak'ta yapılacak. Geç başvurular ise 7 Şubat günü tamamlanacak.

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        MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        MSÜ sınav başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

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        ÖSYM 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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