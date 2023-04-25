Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 ile ilgili olarak gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Türkiye'nin dört bir yanında sınavda ter döken adaylar ardından MSÜ 2023 sonuçlarının hangi gün duyurulacağını ve sonuçların nereden öğrenilebileceğini merak ediyor...