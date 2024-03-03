MSÜ taban puanları listesi: 2024 kadın ve erkek MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart Pazar günü düzenlendi. Sınavın sona ermesiyle MSÜ taban puanları 2024 sorgulamaları hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alınacak. Bu bağlamda kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları listesi araştırılıyor. İşte, 2024 MSÜ taban ve tavan puanları...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart'ta gerçekleştirildi. Sınavda ter döken 700 bini aşkın erkek ve kadın adaylar MSÜ taban puanları listesini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ile Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için kaç puan almak gerekiyor? İşte, 2024 MSÜ taban puanları tablosu...
MSÜ TABAN PUANLARI
2024 MSÜ taban puanları listesi henüz yayınlanmadı. Bu yıla ait taban puanları yayınlandığında haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,67153
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,24828