2024 MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı ile başarı sıralaması
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tamamlanlanmasının ardından gözler, MSÜ taban puanlarına çevrildi. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen MSÜ sınavında sonuçlar 28 Mart Perşembe günü açıklanacak. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişkenlik göstermektedir. İşte 2024 MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava giren adaylar, sınav sonuçları öncesinde 2024 MSÜ MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini araştırmaya başladı. Peki, "MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?" İşte 2024 MSÜ taban puanları tablosu...
MSÜ TABAN PUANLARI
2024 MSÜ taban puanları listesi henüz yayınlanmadı. Bu yıla ait taban puanları yayınlandığında haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,67153
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,24828