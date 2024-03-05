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        Haberler Gündem MSÜ taban puanları 2024: MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı, başarı sıralaması ile kontenjan listesi

        2024 MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı ile başarı sıralaması

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tamamlanlanmasının ardından gözler, MSÜ taban puanlarına çevrildi. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen MSÜ sınavında sonuçlar 28 Mart Perşembe günü açıklanacak. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişkenlik göstermektedir. İşte 2024 MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 21:05 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:05
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        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava giren adaylar, sınav sonuçları öncesinde 2024 MSÜ MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini araştırmaya başladı. Peki, "MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?" İşte 2024 MSÜ taban puanları tablosu...

        2

        MSÜ TABAN PUANLARI

        2024 MSÜ taban puanları listesi henüz yayınlanmadı. Bu yıla ait taban puanları yayınlandığında haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

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        HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

        HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

        KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

        KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

        KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

        4

        HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

        HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

        KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

        KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

        5

        ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

        BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,67153

        BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,24828

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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