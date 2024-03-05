Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava giren adaylar, sınav sonuçları öncesinde 2024 MSÜ MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini araştırmaya başladı. Peki, "MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?" İşte 2024 MSÜ taban puanları tablosu...