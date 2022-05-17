Adaylar, Aday Değerlendirme Puanı ve tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecekler. Ek Yerleştirme sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda, etkin olarak icrası ile Asb.MYO ve Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Asb.MYO ve Harp Okulları tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılım sağlayan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.