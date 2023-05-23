2023 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların tercih işlemleri başladı. 610 bin 419 adayın katılım sağladığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda tercih işlemlerinin bitmesine kısa bir zaman kaldı. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na tercih yapabiliyor. Tercih sonuçlarının olumlu olması durumunda 2’nci aşama olan mülakata hak kazanacaklar. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercih işlemlerinin son tarihi…