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2023 MSÜ sınavı ve tercih sonuçlarının belli olmasının ardından mülakat dönemine geçildi. 5 Temmuz'dan itibaren mülakatlara girmeye başlayan adaylar şimdiden; MSÜ mülakat sonuçları ne zaman duyurulacak ve nasıl öğrenilecek gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, 2023 MSÜ mülakat sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...