MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonucu tarihi...
5 Temmuz itibariyle başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 mülakatları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde mülakatlara katılım gösteren adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırıyor. İşte, MSÜ mülakat sonuçları ile ilgili son durum...
2023 MSÜ sınavı ve tercih sonuçlarının belli olmasının ardından mülakat dönemine geçildi. 5 Temmuz'dan itibaren mülakatlara girmeye başlayan adaylar şimdiden; MSÜ mülakat sonuçları ne zaman duyurulacak ve nasıl öğrenilecek gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, 2023 MSÜ mülakat sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!
"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.
MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...