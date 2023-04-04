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MSÜ 2023 tercih tarihleri: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş geride kaldı. 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonrasında temel soru kitapçığı ÖSYM tarafından paylaşılırken sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayım devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih işlemleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, 2023 MSÜ tercih süreci...

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  • MSÜ tercih tarihleri 2023: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının ardından başlayacak tercih süreci hakkında sorgulamalar gündeme geldi. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ tercih tarihi belli mi, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte, MSÜ tercih işlemleri hakkında bilgiler...
  • MSÜ tercih tarihleri 2023: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    MSÜ tercih tarihleri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. MSÜ kılavuzunda yer alan bilgilere göre MSÜ tercih işlemleri Milli Savunma Üniversitesi'nin ilerleyen günlerde ilan edeceği tarihler arasında yapılacak.
  • MSÜ tercih tarihleri 2023: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

    Geçtiğimiz senelerde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapmıştı.
  • MSÜ tercih tarihleri 2023: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

    MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan günü düzenlendi. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı yayımlanmıştı. MSÜ sınav sonuçları ise 27 Nisan 2023 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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