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2023 MSÜ tercih tarihleri: MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının 27 Nisan'da açıklanmasının ardından gözler MSÜ tercih tarihlerine çevrildi. MSÜ tercihleri, ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun paylaşılmasının ardından 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek. İşte 2023 taban puanları ile MSÜ tercih tarihleri...

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  • MSÜ tercih tarihleri 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinde geri sayım sürüyor. Geçen sene 18 Nisan tarihinde başlayan MSÜ tercihlerinin bu yıl ne zaman yapılacağı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl 600 binden fazla adayın katılım gösterdiği MSÜ sınavlarında sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine geçilecek. Peki, "MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" İşte 2023 MSÜ tercihleri hakkında tüm merak edilenler...
  • MSÜ tercih tarihleri 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MSÜ 2023 tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan itibarıyla başlamıştı. MSÜ tercih tarihlerinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.
  • MSÜ tercih tarihleri 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.
  • MSÜ tercih tarihleri 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    2023 MSÜ TABAN PUANLARI

    2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
  • MSÜ tercih tarihleri 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

    HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

    KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
  • MSÜ tercih tarihleri 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

    HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
  • MSÜ tercih tarihleri 2023 | MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI:

    KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

    BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI

    BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

    BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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