Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinde geri sayım sürüyor. Geçen sene 18 Nisan tarihinde başlayan MSÜ tercihlerinin bu yıl ne zaman yapılacağı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl 600 binden fazla adayın katılım gösterdiği MSÜ sınavlarında sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine geçilecek. Peki, "MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" İşte 2023 MSÜ tercihleri hakkında tüm merak edilenler...