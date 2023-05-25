2023 MSÜ sınavı tercihleri ile ilgili artık heyecan dorukta. Tercihlerin bitimine kısa bir süre kala; MSÜ son tercih günü ne zaman, saat kaçta ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacak sorularının cevapları gündem oldu. İşte, söz konusu durumla ilgili son bilgiler...