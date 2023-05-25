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MSÜ tercihleri bitti mi, son başvuru günü hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ tercih son günü...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 tercihleri ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınavın son tercih günü gündem oldu. Peki, MSÜ tercihleri bitti mi ve son başvuru günü ne zaman?

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  • MSÜ tercihleri bitti mi, son başvuru günü hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ tercih son günü...

    2023 MSÜ sınavı tercihleri ile ilgili artık heyecan dorukta. Tercihlerin bitimine kısa bir süre kala; MSÜ son tercih günü ne zaman, saat kaçta ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacak sorularının cevapları gündem oldu. İşte, söz konusu durumla ilgili son bilgiler...
  • MSÜ tercihleri bitti mi, son başvuru günü hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ tercih son günü...

    MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM); adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında  (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar) yapmaları gerektiğini duyurdu.

    Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adayların, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktları da belirtildi.
  • MSÜ tercihleri bitti mi, son başvuru günü hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ tercih son günü...

    MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

    2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

     
  • MSÜ tercihleri bitti mi, son başvuru günü hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ tercih son günü...

    MSÜ TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.
  • MSÜ tercihleri bitti mi, son başvuru günü hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ tercih son günü...

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 

    25 Mayıs'ta sona erecek MSÜ tercihlerinin sonuçlarının Haziran ayında duyurulması bekleniyor.

    Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

     
  • MSÜ tercihleri bitti mi, son başvuru günü hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ tercih son günü...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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