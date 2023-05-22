2023 MSÜ sınavının tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercihlerin bitimine kısa bir süre kala; MSÜ son tercih günü ne zaman ve tercih sonuçları hangi tarihte erişime açılacak sorularının cevapları gündem oldu. İşte, söz konusu durumla ilgili son bilgiler...