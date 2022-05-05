MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar Tercih yapabilecektir.