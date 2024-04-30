Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSÜ tercihlerinde son gün ne zaman, tercih nereden ve nasıl yapılır? MSÜ tercih kılavuzu ile tercih ekranı

        Binlerce adayı ilgilendiyor: Milli Savunma Üniversitesi tercihlerinde son gün ne zaman?

        716 bin 522 adayın katılımı gerçekleşen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart tarihinde gerçekleşti. Ardından sonuçlar açıklandı ve bu kez de adaylar için tercih maratonu başladı. Ancak tercih dönemi bitmek üzere; tercihlerini bildirmeyen adaylar ikinci görüşme için çağrılmayacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi sınavı 3 Mart'ta tamamlandı ve tercih dönemi başladı. Adaylar Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'na girmek için yarıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından 3 Nisan'da tercih dönemi başladı ancak adayların tercih süresi giderek kısalıyor. İşte, 2024 MSÜ tercih döneminin biteceği tarih, tercih ekranı ve tercih kılavuzu...

        2

        MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

        3

        Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

        4

        2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

        Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

        MSÜ TERCİH DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        MSÜ TERCİH EKRANI 2024

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

        ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

        Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

        2024 MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman?
        Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman?
        Sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?
        Sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru