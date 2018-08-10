MTK Budapest - Diosgyor maçı öncesi rakamlar

Macaristan NB I maçında MTK Budapest ile Diosgyor, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. MTK Budapest 6 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Diosgyor 1 puanda ve 11. sırada. MTK Budapest son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Diosgyor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar MTK Budapest kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Diosgyor sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

MTK Budapest son hafta oynanan Paksi SE maçında 1-1 berabere kaldı.

Diosgyor ise Debrecen karşılaşmasında 1-3 yenildi.

MTK Budapest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. MTK Budapest, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Diosgyor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Diosgyor, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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