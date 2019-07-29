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MTV 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman 2019? GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme döneminin bitimine son birkaç gün kaldı. Vergilerini süre bitmeden ödemek isteyen vatandaşlar bu son birkaç günde ödemelerin nasıl ve nereye yapılacaklarını araştırmaya başladılar. Peki MTV 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemeleri nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

MTV 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman 2019?

Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin 2. taksit ödeme döneminde sona yaklaşıldı. Vatandaşlar ödemelerin nereye ve nasıl yapılacağı konusunu merak ediyor. Peki MTV 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman? GİB MTV ödemeleri nereden yapılır? İşte MTV ile ilgili detaylar...

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz 2019'da başlamıştı. Ödemeler 31 Temmuz 2019 mesai bitiminde sona erecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMA

Vergi ödemelerinde tutar, aracın cinsine göre değişiklik gösterdiği için vatandaşlar ödeyecekleri tutarı nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın İnteraktif Vergi Dairesi https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresinden giriş yaptıktan sonra hesaplama kısmına tıklayarak ödemeniz gereken tutarı hesaplayabilirsiniz.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca, Gelir Dairesi Başkanlığı'na ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

  • Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,
  • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
  • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Anlaşmalı bankaların;

  • Şubelerinden,
  • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
  • PTT işyerlerinden,

ve tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

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