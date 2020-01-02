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HaberlerMerak Edilenler

MTV 2020 oranları belli oldu mu? MTV 2020 tutarı ne kadar? MTV 2020 ödemeleri ne zaman?

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yüzde 12 olarak açıklandı. Gelişmenin ardından milyonlarca araç sahibi bu yıl ödeyeceği MTV ücretlerini araştırmaya başladı. Peki MTV 2020 oranları nasıl? MTV 2020 tutarı ne kadar? MTV 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak?

MTV 2020

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Yeni yılın girmesiyle birlikte milyonlarca araç sürücüsü, ödeyeceği MTV tutarını araştırmaya başladı.

1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle MTV 2020 tutarı ne kadar oldu? İşte motorlu binek araçlara göre MTV oranları...

MTV 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV 2020 tutarları da her yıl olduğu gibi iki taksitle ödenecek. Birinci taksit ödemeleri 1 Ocak-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. 

 

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