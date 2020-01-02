Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Yeni yılın girmesiyle birlikte milyonlarca araç sürücüsü, ödeyeceği MTV tutarını araştırmaya başladı.

1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle MTV 2020 tutarı ne kadar oldu? İşte motorlu binek araçlara göre MTV oranları...

MTV 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV 2020 tutarları da her yıl olduğu gibi iki taksitle ödenecek. Birinci taksit ödemeleri 1 Ocak-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.