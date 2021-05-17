2021 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu. Leslie Jones'un ev sahipliğini yaptığı ödül töreninde sinema alanında To All the Boys: Always and Forever, dizi alanında ise WandaVision gecenin kazananları oldu.
Oyunculuk alanlarında kadın ve erkek ayrımı yapılmayan törende sinemanın en iyi oyuncusu Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansıyla Chadwick Boseman olurken, dizi dalında en iyi oyuncu da WandaVision'ın başrol oyuncusu Elizabeth Olsen seçildi.
İŞTE MTV FİLM VE TV ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR
EN İYİ FİLM
To All the Boys: Always and Forever
EN İYİ DİZİ
WandaVision
EN İYİ FİLM PERFORMANSI
Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom
EN İYİ DİZİ PERFORMANSI
Elizabeth Olsen, WandaVision
EN İYİ KAHRAMAN
Anthony Mackie, The Falcon and the Winter Soldier
EN İYİ DÖVÜŞ
Wanda vs. Agatha, WandaVision
EN İYİ ÖPÜCÜK
Chase Stokes & Madelyn Cline, Outer Banks
EN İYİ KOMEDİ PERFORMANSI
Leslie Jones, Coming 2 America
EN İYİ KÖTÜ KAHRAMAN
Kathryn Hahn, WandaVision
ÇIĞIR AÇAN PERFORMANS
Regé-Jean Page, Bridgerton
EN İYİ KORKUTUCU PERFORMANS
Victoria Pedretti, The Haunting of Bly Manor
EN İYİ İKİLİ
Anthony Mackie & Sebastian Stan, The Falcon and the Winter Soldier
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