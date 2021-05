HABERTURK.COM

2021 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu. Leslie Jones'un ev sahipliğini yaptığı ödül töreninde sinema alanında To All the Boys: Always and Forever, dizi alanında ise WandaVision gecenin kazananları oldu.

Oyunculuk alanlarında kadın ve erkek ayrımı yapılmayan törende sinemanın en iyi oyuncusu Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansıyla Chadwick Boseman olurken, dizi dalında en iyi oyuncu da WandaVision'ın başrol oyuncusu Elizabeth Olsen seçildi.

İŞTE MTV FİLM VE TV ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

EN İYİ FİLM

To All the Boys: Always and Forever

EN İYİ DİZİ

WandaVision



EN İYİ FİLM PERFORMANSI

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ DİZİ PERFORMANSI

Elizabeth Olsen, WandaVision

EN İYİ KAHRAMAN

Anthony Mackie, The Falcon and the Winter Soldier

EN İYİ DÖVÜŞ

Wanda vs. Agatha, WandaVision

EN İYİ ÖPÜCÜK

Chase Stokes & Madelyn Cline, Outer Banks

EN İYİ KOMEDİ PERFORMANSI

Leslie Jones, Coming 2 America

EN İYİ KÖTÜ KAHRAMAN

Kathryn Hahn, WandaVision

ÇIĞIR AÇAN PERFORMANS

Regé-Jean Page, Bridgerton

EN İYİ KORKUTUCU PERFORMANS

Victoria Pedretti, The Haunting of Bly Manor

EN İYİ İKİLİ

Anthony Mackie & Sebastian Stan, The Falcon and the Winter Soldier