MTV 2019 ödeme işlemleri için ilk taksit telaşı yaşanıyor. 2018'in son günü yeniden değerleme oranı yüzde 23.73'ten yüzde 15.9'a indirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV),araçlar için belirlenen matrahların da değiştiği ortaya çıktı. Buna göre, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda, MTV tutarlarını belirleyen matrah sınırları da yeniden değerleme oranı ile aynı olacak şekilde yüzde 15.9 oranında artırıldı. Böylece, 2018 yılı için belirlenen en düşük matrah değeri olan 40 bin TL, 46 bin 300 TL'ye çekilmiş oldu.
GİB MTV ÖDEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) yapılan MTV ödemelerini araç sahipleri 2 taksit halinde ödeyebiliyor. İlk taksit ödemesi 1 - 31 Ocak tarihleri arasında yapılırken, ikinci taksit ödemesi ise 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. GİB MTV ödeme işlemi GBİ'in internet sitesinden de yapılabiliniyor.
HAGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
1.3 ve 1.6 litre hacimli motorlu taşıtları ilgilendiren 70 bin liralık vergisiz fiyat limiti de, 2019 yılı için 81 bin 100 TL'ye yükseltildi. Aynı şekilde, 1.6 litre ile 2 litrelik araçların MTV'sini belirlemede etkili olan 100 bin liralık matrah değeri de 115 bin 900 TL'ye çıktı.
Daha yüksek hacimli motorlu taşıtların matrah değerlerine bakıldığında ise, motor hacmi 2 ile 2.5 litre arasında kalan araçların MTV'sinde etkili olan 120 bin liralık vergisiz fiyat seviyesinin, 144 bin 800 TL'ye çıkarıldığı görülüyor.
Motor hacmi 2.5 ile 3.5 litre arasında kalanların matrah değeri 250 bin liradan 289 bin 700 TL'ye yükselirken, 3.5 litre ile 4 litre arasındakiler için belirlenen vergisiz fiyat ise 400 bin TL'den 463 bin 600 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarına sahip araçlar olan motor hacmi 4 litrenin üzerindekilerde ise, belirlenen matrah değeri 475 bin liradan 550 bin 500 TL'ye çıkarılmış durumda.
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