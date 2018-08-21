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MTV ödüllerinde Madonna'ya tepki: 'Aretha Franklin'i anarken daha çok kendisini anlattı'

Madonna'nın dün gece düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde geçen hafta yaşamını yitiren Aretha Franklin'i anarken yaptığı uzun konuşma tepki çekti. Madonna'nın 5 dakika süren konuşmasının çoğunda kendi kariyeri hakkında anektotlar anlatması sosyal medyada tepki çekti.

21.08.2018 - 15:18 | Güncelleme:
- Reuters
Madonna Aretha Franklin'i anarken

Madonna'nın dün gece düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde geçen hafta yaşamını yitiren "soul müziğin kraliçesi" Aretha Franklin'i anarken yaptığı uzun konuşma, bazı izleyiciler tarafından eleştirildi.

Madonna'nın 5 dakika süren konuşmasının çoğunda kendi kariyeri hakkında anektotlar anlatması sosyal medyada tepki çekti.

https://twitter.com/cthagod/status/1031745243480293377

"Madonna'nın Aretha'yı anacağını sanıyordum ama kendisini andı."

https://twitter.com/MsIsisKing/status/1031745009626894337

"Üzgünüm, Madonna'yı seviyorum… ama Aretha'yı onurlandırmak için beş dakika boyunca kendisinden bahsetmesi doğru değildi. Wow. Şok oldum."

Konuşmasına, kariyerine Aretha Franklin'in "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" şarkısını söyleyerek başladığını anlatan Madonna, "iki büyük Fransız prodüktöre" şarkıyı söylediğini ama hiçbirinin kendisini ciddiye almadığını söyledi:

"Neden alsınlardı ki? Kuru götlü beyaz bir kız gelip tüm zamanların en büyük soul şarkıcısının bir parçasını söylüyor."

Madonna sonrasında prodüktörlerin kendisini haftalarca aramadığını ama kendisini Paris'e götürüp bir yıldız yapmak istediklerini anlattı:

"Sonrası malum. Muhtemelen size bu hikayeyi neden anlattığımı düşünüyorsunuz. Burada bir bağlantı var. Çünkü bunların hiçbiri Soul Kraliçesi olmadan mümkün olamazdı. Bugün bulunduğum yere gelmemi sağlayan odur ve buradaki pek çok kişiyi de etkilediğini biliyorum. Hepimize güç verdiğin için sana teşekkür ediyorum. S-A-Y-G-I. Kraliçe çok yaşa."

'Umarım özür dilerler'

Konuşmanın ardından tweet atanlardan biri ise çok sayıda kişinin aklından geçenleri yazdı:

https://twitter.com/Felonious_munk/status/1031744116286210052

"Bu kesinlikle Aretha hakkında bir konuşma değildi."

https://twitter.com/kiiajai/status/1031748475443134464

"Umarım Video Müzik Ödülleri, Madonna'nın Aretha Franklin'in mirasına böyle saygısızlık etmesine izin verdikleri için bir özür yayınlar"

Madonna gecenin en büyük ödülü olan "Yılın Videosu Ödülü"nü kazanını da açıkladı. Ödül "Havana" adlı şarkısıyla Camila Cabello'ya gitti.

- Getty Images
Camila Cabello ödülü Madonna'ya adadı

Sahneye gelirken Madonna'nın önünde eğilen Cabello, ödülü 60 yaşındaki pop efsanesine adadı.

Ancak ona da bu tavrı nedeniyle sosyal medyada tepki gösterenler oldu:

https://twitter.com/mrernestowens/status/1031749185538863109

"Camila Cabello dizlerinin üstüne çöktü ve hak etmediği Yılın Videosu ödülünü alırken Madonna'yı övdü… Madonna'nın kendinden bahsederek Aretha Franklin'i anmasından sonra.

"Bu, Video Müzik Ödülleri'nin bütün gece boyunca siyahlara nasıl davrandığını gösteriyor.Bu, Video Müzik Ödülleri'nin bütün gece boyunca siyahlara nasıl davrandığını gösteriyor."

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