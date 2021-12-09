MTV oranı ne kadar oldu? MTV hangi arabada ne kadar olacak?

2022 yeniden değerleme oranının yüzde 36.2 belirlenmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı için beklentileri yükseltmişti. Habertürk'ten Rahim Ak, MTV oranlarına gelecek artışın yüzde 20-25 arasında olabileceğini yazmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeniden değerleme oranı belli oldu, yeni oran Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

MTV ORANI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı kararıyla, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürüldü. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yer aldı.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."

MTV ORANLARI HANGİ ARABADA NE KADAR OLACAK?