GRAFİKLİ - MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Kovid-19 ile mücadelede öncü olmayı sürdürüyor

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Haziran'daki resmi açılışta "Prof. Dr. Asaf Ataseven"in adının yaşatılacağını müjdelediği hastane, açıldığı ilk günden bu yana hem teknolojik altyapısı hem de bulunduğu stratejik konumu bakımından şehrin en önemli hastanelerinden biri olarak sağlık hizmetini sürdürüyor.

Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi içerisinde hizmet veren hastane binası, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 827 sismik izolatör ile güçlendirilirken, modern ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde projelendirilerek depreme dayanıklı hale getirildi.

Afetlere dayanıklı ve deprem anında dahi kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan hastane, Kovid-19 sonrasında da İstanbul'da kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlandığı önemli adreslerden biri olacak.

113 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin, 155 poliklinik, 60'ı yoğun bakım, 530 yatak ve 28 ameliyathane kapasitesi bulunuyor.

Hastane, Kovid-19 ile mücadele kapsamında spesifik bir pandemi merkezi olarak nisan ayından bu yana hizmet verirken, bu özelliğiyle salgına karşı yürütülen mücadeleye hala önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

- Yaklaşık 1500 hasta şifa bulup taburcu oldu

MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Koordinatörü ve MÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Baran Balcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin nisan ayının ikinci haftası açıldığını hatırlatarak, o tarihten beri Kovid-19 hastalarına hizmet verildiğini söyledi.

Doç. Dr. Balcan, "Hem yatan servis hastalarına hem yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara burada Kovid-19'la ilgili hizmet veriliyor. Açıldığı günden bu yana da yaklaşık 1500 hasta yatırılıp, taburcu edildi. Hastanemiz sadece kovide özel hizmet veren Anadolu Yakası'ndaki hastanelerden biri." dedi.

Kendilerine başvuranlar dışında, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Maltepe'deki başka kurumlardan kovid şüphesi olan ya da kovid tanısı kesinleşmiş hastaları da kabul edip tedavi ettiklerini dile getiren Balcan, şöyle devam etti:

"Buranın bir üniversite kurumu olması en büyük özelliği. Ben de bir üniversite çalışanıyım, göğüs hastalıklarında akademisyenim, akademik kadromuzla buradaki hastaları tedavi etmekteyiz. Dolayısıyla şehir dışından, hatta yurt dışından buraya hastalar gelmekte. Çünkü özelleşmiş ve kovid tedavisi konusunda gerçekten donanımlı bir ekiple çalışmaktayız. Asistan, uzman akademisyen sayısının fazla olması büyük bir avantaj sağlıyor. O yüzden bu kadar kalabalık bir kitleye hizmet verebiliyoruz. Buranın temel önemi bu. İyi yetişmiş hekim, yardımcı sağlık personeli ve hemşire kadrosuyla iyi idarecilerin olması kovid döneminde burayı önemli kuruluşlardan birisi haline getirdi."

Balcan, hastanede şu anda 530 normal yatak ve 60 aktif yoğun bakım hizmeti verebilecek kapasitenin bulunduğunu aktardı.

Vatandaşlara Kovid-19 uyarısında da bulunan Balcan, hastalığın henüz bitmediğini, bu nedenle tedbir ve önlemlere uyulması gerektiğini hatırlatarak, maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini yineledi.