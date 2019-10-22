2. Sayfa programının haberine göre; Abacı evinde telefonuna uzanmak isterken düşmesi sonucu bacağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.
Apar topar hastaneye kaldırılan Abacı'nın ameliyata alınacağı öğrenildi.
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