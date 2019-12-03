HABERTURK.COM

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Mücadele etmekten başka bir çareniz var mı? Hayallerinize kavuşmak istiyorsanız mücadele etmek zorundasınız. Yok öyle, 'armut piş ağzıma düş' Amacınız belli... Elinizde hayalinize ait senaryonuz var madem ne duruyorsunuz? İhtiyacınız olan tek güç kendinizsiniz.

Hayallerini yaşamakta olan insanlar, hayalini yaşamanın mümkün olduğuna inanırlar bir kere. (Tıpkı benim gibi)

Sinem Kaymakcı

KOŞARKEN YORULABİLİR, TÖKEZLEYEBİLİR, ENGELLERLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ...

Hayallerinizin peşinden koşarken yorulabilir, tökezleyebilir, bir sürü engelle karşı karşıya kalabilirsiniz. Vazgeçmeniz için dolu bahane var sonuçta. Nasıl da rahatlarsınız o an var ya? Vazgeçmenin verdiği huzur dolar içinize ama nafile. Peki ya daha büyük engeller çıkarsa önünüze? Ki çıkar, sonra bakın bakalım içinden çıkabiliyor musunuz? İşinizi daha da zora sokmayın bence. Hayatın tokatları oldukça sert olsa da, hayallerinizi korumalısınız.

Kendi potansiyelinize inanmalı, istikrarlı olmalısınız; sürekli hayal kurmalı, peşinden koşup hayallerinizi yakalamak için çaba göstermelisiniz. Ben böyle yapıyorum işte ve size kendi yaptıklarımdan bahsediyorum, güzel sonuçlar aldığım için. Aklıma koyduğum her hayalimi çaba gösterip elde ediyorum. En önemlisi zaman zaman yorulup kenara çekilsem de güç toplayıp yoluma kaldığım yerden devam ediyorum.

BU YAPTIĞIM HAYALLERİMDEN BİRİ

Yazmak, yoktan var etmek, sizlere yazılarımla katkıda bulunmak. Bu son söylediğimi de başarıyorum inşallah. En önemli hayalim eski sağlığıma kavuşmak, yine yürümek… Koşmasam da olur. Komedi bir yana cidden yeniden yürümek en büyük hayalim ve bunun için gereğinden fazla mücadele ediyorum.

Hayat zor ne yapabilirsiniz? Siz inançlı, güçlü ve sakin olursanız pekala başarabilirsiniz. Neden olmasın? Pes etmek yok. Hayallerinin peşinden koşan biri olarak 'benim söylediklerime kulak asın' derim. Hayallerinizden vazgeçerseniz hayattan vazgeçersiniz. Kendi istediğiniz değil başkalarının istediği hayatın içinde yer almaktan başka çareniz kalmaz. Aman aman, söylemesi bile ne korkunç geliyor değil mi? İçim ürperdi. Başkalarının hayallerinin içinde yer almak düşüncesi bile ne üzücü değil mi?

HİÇBİR MÜCADELE KARŞILIKSIZ KALMAZ

Bunu bilerek yola çıkmalısınız, gerisi çorap söküğü gibi devam ediyor zaten. Hayat izlenmesi gereken yolu sırasıyla gösteriyor. Çekilen zorluklar, verilen emek, dökülen ter her zaman karşılık buluyor. Yeni bir fırsatın anahtarı olabilir de.

Nietzsche:

'Beni yıkamayan her şey beni güçlendirir' sözüyle yaşanan zorluklara karşın yeni ve aydınlık bir pencere açmıştır.

Hayatta zaten hiçbir şey kolay değilken; bir de önümüze engeller koyarak işimizi daha zora sokmayın.