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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre - İş-Yaşam Haberleri

        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre

        Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos'ta sona ererken, söz konusu durumu devam ettiği belirlenen mükelleflere borçlarını ödeme konusunda ilave süre ve taksitlendirme imkanı sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili, "Depremden sonra uygulamaya aldığımız mücbir sebep hali bu ay sona eriyor. Mücbir sebep halleri devam eden mükelleflere ise taleplerine bağlı olarak ilave süre imkanı tanıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:58
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        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
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        Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos'ta sona ererken, söz konusu durumu devam ettiği belirlenen mükelleflere borçlarını ödeme konusunda ilave süre ve taksitlendirme imkanı sağlanacak.

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, depremden etkilenen illerde, deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti.

        Beyanname ve bildirimlerin verme süresi ertelenirken, mücbir sebep hali kademeli olarak sonlandırılmıştı.

        Halihazırda mücbir sebep halleri devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için bu hal 31 Ağustos'ta sona erecek.

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        ERTELENMİŞ BEYANNAMELER İÇİN ÖZEL TAKVİM

        Söz konusu mükelleflerin mücbir sebep hali döneminde ertelenmiş beyannameleri için özel beyan ve ödeme takvimi oluşturulurken, Bakanlık, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak farklı beyanname verme ve ödeme süreleri belirledi.

        Bu kapsamda KDV beyannameleri 30 Eylül'e kadar verilebilecek. Ödemeler için vergilendirme dönemleri itibarıyla 4 farklı tarih uygun görüldü.

        Ödemelerin ilki eylül ayında başlayacak, izleyen ödemeler takip eden ay sonları yapılabilecek.

        Gelir stopaj vergisi beyannameleri ise 31 Ekim 2024'e kadar verilecek. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler için de 4 farklı ödeme tarihi belirlendi. 2022 ve 2023 yılına ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri 31 Ekim'e kadar verilebilecek. Bu beyannameler için ödemeler sırasıyla 2 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak. Motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılı 2'nci taksiti ile 2024 yılı 1'inci ve 2'nci taksitlerine ilişkin ödemeler ise 2 Aralık'a kadar yapılabilecek.

        Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin kendileri için devam ettiğini belirten mükellefler gerekli belgelerle bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel olarak başvurabilecek.

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        Söz konusu talepler Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilecek. Mücbir sebep halinin devam ettiğine karar verilen mükelleflere ilave süre verilebilecek. Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçları, faiz alınmaksızın, 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

        Mücbir sebep nedeniyle ödenememiş vergi borçlarını tek seferde ödemek konusunda zorluk yaşayacak mükellefler, ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar borçları için taksit talebinde bulunabilecek.

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

        "Depremden sonra uygulamaya aldığımız mücbir sebep hali bu ay sona eriyor. Mücbir sebep halleri devam eden mükelleflere ise taleplerine bağlı olarak ilave süre imkanı tanıyoruz."

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