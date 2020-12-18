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Mücevher İhracatçıları Birliği'nden karedi kartı taksit açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartı taksitlendirme sürelerinin basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya düşürülmesi ile ilgili Mücevher İhracatçıları Birliği'nden açıklama geldi. Birlik başkanı Mustafa Kamar, "Karar tüketicilerin satın alabildiği yüzük, küpe, kolye vb. takı amaçlı olarak kullanılan ürünlerin satışını olumsuz etkileyecek ve yeni düzenlemenin etkilerini bir iki ay içerisinde göreceğiz. Bu kararın yaklaşık 35 bin kuyumcumuz için sonuçlarının iyi olmayacağı görüşündeyiz" dedi

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden karedi kartı taksit açıklaması
HABERTURK.COM

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya düşürüldü. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Açıklanan yeni karar mevcut durumda zaten kredi kartına taksit imkanı olmayan sarrafiye, külçe ve gram altın gibi ürünleri kapsamamakta. Karar tüketicilerin satın alabildiği yüzük, küpe, kolye vb. takı amaçlı olarak kullanılan ürünlerin satışını olumsuz etkileyecek ve yeni düzenlemenin etkilerini bir iki ay içerisinde göreceğiz." açıklamasında bulundu

Kamar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birisi tüm dünyada ve ülkemizde de olduğu gibi Kuyumculuk sektörü. Bununla birlikte iç piyasada haziran ayından beri altına takı amaçlı olmayıp yatırım amaçlı yoğun bir talep var. Dolayısıyla şuanda ithalatta çok büyük ticari açık olmasına sebep veren külçe altında zaten taksit yok ve bu kısmın yatırımcıları da küçük yatırımcıdan çok büyük yatırımcıyı ilgilendiriyor

Açıklanan yeni karar mevcut durumda zaten kredi kartına taksit imkanı olmayan sarrafiye, külçe ve gram altın gibi ürünleri kapsamamakta. Karar tüketicilerin satın alabildiği yüzük, küpe, kolye vb. takı amaçlı olarak kullanılan ürünlerin satışını olumsuz etkileyecek ve yeni düzenlemenin etkilerini bir iki ay içerisinde göreceğiz. Bu kararın yaklaşık 35 bin kuyumcumuz için sonuçlarının iyi olmayacak görüşündeyiz.

Bununla beraber Mart’tan beri kapalı olan üretici firmalar, daha zor bir sürece girecekler. Şu an çoğu üretici firma, Haziran ayında kapılarını açıp 1 ay faaliyet gösterdikten sonra talep yetersizliği dolayısıyla kapattılar. Bu durumu, Kısa Çalışma Ödeneği’ne kayıtlı firmalar içinde görebilirsiniz. Zaten sıkıntılı geçen bir dönemdeyiz kredi kartına taksit sayısı artırılacağına azaltılarak mevcut dönemin zorlukları daha da artırılmış oldu. Bu kararın, hangi amaçla alındığı açıklanmalı.
Pandeminin başından beri mücevher sektörü, havacılık ve turizmin ardından en çok sıkıntı yaşayan üç sektörden biri oldu. Pandemi süresince destek alamayan sektörlerin başında mücevher sektörü geliyor. Dolayısıyla kredi kartına taksit sayısının 12 olmasını beklerken bu sayı, 6’ya düşürüldü. Bu hamle ile sektörümüzdeki 6 bin üretici ve 35 bin perakendeci, daha sıkıntılı bir duruma gelecektir."

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