Muci'den İtalya yenilgisi yorumu

EURO 2024 B Grubu'nda Arnavutluk 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve İtalya'ya 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncularından Ernest Muci, TRT SPOR'a konuştu.

Maça yedek başlayıp 87. dakikada oyuna dahil olan Muci, ''Maça çok iyi girdik ve erken gol bulduk. Ama karşımızda çok kaliteli bir takım vardı. Geri düştükten sonra son şampiyona karşı geri dönüşe imza atmak çok zordu.'' ifadelerini kullandı.