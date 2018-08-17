Mucize bitki
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"Mucize bitki"nin tohumları toprakla buluşuyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ekimi başladı

17.08.2018 - 15:58 | Güncelleme: AA

Safranbolu'da ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ise ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor. Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın, birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak da nitelendirilen, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

"SAFRAN TARLASINA ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ GELİYOR"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, araziyi sürdüklerini, çapalama yaptıklarını, karık açarak soğan dikimi yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl 6 dönüm kadar ilave yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "15 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar dikilebilir. ama biz bir hafta içinde tamamlayacağız. 9-10 civarında çalışanımız var. 12-13 dönüm civarında yer vardı, ona ilave olarak 6 dönüm daha ekim yapacağız. Erken çimlenmesi için eylül ayına doğru sulama yapacağız. Ardından otlanma başlayacak, ot ayıklama işi yapacağız. 15 Ekim gibi çiçeklenmeye başlar. Çiçek toplamaya, hasat yapmaya başlarız inşallah. Hasat 45-50 gün devam ediyor." diye konuştu.

Safran tarlasına çok sayıda ziyaretçinin geldiğini aktaran Yılmaz, "Görmek için geliyorlar, çiçek toplamaya, incelemeye geliyorlar. Üretici olduğumuzdan tercih ediliyoruz. Yeni sezon fiyatları ekim ayından sonra belli olur. Geçen yılın fiyatları, kilogramı 30 bin lira civarındaydı. Geçen sene 8-10 kilo civarında ürün çıkardık, bu yıl 10-12 kilo civarında ürün çıkarmayı bekliyoruz. Pazar bulmakta çok sıkıntımız yok. Bu işe basın da insanlar da çok meraklı. Sağlık açısından safran çok etkili, herkes alıyor bunu." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Uzak Doğulu turistler ve Arapların safrana ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Safran tarlasında 3 yıldır çalışan Aysel Akpınar da arık açtıklarını, gübre döktüklerini anlatarak, "Severek yapıyoruz bu işi. Bu sene hem söktük hem de dikiyoruz şimdi. Ekimden sonra ekimi bekleyeceğiz. Onun çiçeklerini toplayacağız. Sonra çiçekleri kurutacağız, mayısta otunu temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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