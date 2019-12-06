Mucize Doktor 13. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Mucize Doktor'da Ali'nin dokunmaya çalışması bir hastanın yaptığı yüzünden büyük bir soruna neden oldu. Ali'nin dövülmesi ile sonuçlanan olayda, Ferman Ali'yi kurtardı ve sırrını ona açıkladı. Ferman'ın serebral palsi sendromlu bir kardeşi var. Duygusal anlar yaşayan Femran'ı Ali sarılarak teselli etti. Böylece Ali ilk kez birine dokunmuş oldu. O anlarda Beliz'de olanlara tanıklık ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ferman Ali'den öğrendiklerini unutmasını isterken, Ali ise Ferman'a kendisini kardeşinin yerine koyup koymadığını soruyor. Bu gerçek Ali ile Ferman arasında yebni ve derin bir ilişkinin başlamasına mı neden olacak? Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı ve 13. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir.

Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.