Mucize Doktor 6. bölüm fragmanı yayınlandı - Ali, Nazlı'ya olan duygularını anlatacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'un bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır.

Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir. İşte Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları...

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜM 1. FRAGMANI

MUCZİE DOKTOR 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI