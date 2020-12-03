Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 40. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali’nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder. Bu sırada Ali’nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo’dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır.

Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar. Bir vakanın Tanju’nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır.

Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali’ye Ferman da Tanju’ya karşı doldukça dolar. Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 41. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...