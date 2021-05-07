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Mucize Doktor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 61. son bölüm...

Fox TV'nin 2. sezonuyla da ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor, 60. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Ali'nin artık uzman hekim olup seçtiği ihtisas alanını seçmesi damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Mucize Doktor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 61. son bölüm...

Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 61. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali’yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar.

Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali’de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?

MUCİZE DOKTOR 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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