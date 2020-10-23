Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı - BURSA

Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 1999 depremi öncesinde inşa edilen ve kolonundan birinin patlaması sonucu boşaltılan 21 daireli 9 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.Yıkımda binanın bir bölümünün çökertildiği sırada, çevredeki vatandaşlardan biri enkaz altında birinin kaldığı konusunda ihbarda bulundu.Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.Ekiplerin, ihbarcının verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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