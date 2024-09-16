Dalgıç, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Sutopu Şenliği, sporun her branşını destekleme ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya’da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize ve tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.