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Haberler Gündem 3. Sayfa Müdür vekiline, engelli kıza taciz iddiasıyla soruşturma
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Burdur'da müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma

Burdur'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun müdür vekili, okulun düzenlediği bir gezi sırasında kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan müdür vekili hakkında valilik tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilerek, soruşturma başlatıldı

Müdür vekiline, engelli kıza taciz iddiasıyla soruşturma
Müdür vekiline, engelli kıza taciz iddiasıyla soruşturma
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DHA

Burdur'un Gölhisar ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel bir eğitim meslek okulu tarafından 18 engelli öğrenci, 4 öğretmen ve 2 idarecinin katılımıyla 22 Eylül'de Muğla'nın Fethiye ilçesine günübirlik gezi düzenlendi.

GEZİDE TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gezi sırasında okul müdür vekili M.A.'nın bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Tekne gezisi sırasında yaşandığı öne sürülen taciz olayını görenlerin ihbarı üzerine M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.A., Burdur Valiliği tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldı. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu; 18 öğrenci 4 öğretmen ve 2 idareci ile Fethiye Göcek'e 22.09.2022 tarihinde günübirlik gezi düzenlemiştir. Gezi sırasında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili adli olarak Muğla ilinde işlem yapılmakta olup, Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırılmış, hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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