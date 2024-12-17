Müdür yardımcısı komşuları bıktırdı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sancaktepe'deki bir apartmanda oturan daire sakinleri iddiaya göre sürekli bağıran küfredip tehditler yağdıran komşularından bıktı. Eşinden boşanınca bunalıma girdiği söylenen müdür yardımcısının iki yıldır dinmeyen öfkesi kesilmeyen sesi hepsini çileden çıkardı.
Giriş: 17.12.2024 - 19:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:24
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sancaktepe'deki bir apartmanda oturan daire sakinleri iddiaya göre sürekli bağıran küfredip tehditler yağdıran komşularından bıktı.
Eşinden boşanınca bunalıma girdiği söylenen müdür yardımcısının iki yıldır dinmeyen öfkesi kesilmeyen sesi hepsini çileden çıkardı.
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