Müftülük ekipleri kapı kapı dolaşarak annelere hediyeler verdi - VAN

AA

İl Müftülüğüne bağlı ekip, bugün kutlanan Anneler Günü için kentte yaşayan anneleri unutmadı.Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte kapı kapı gezerek önceden hazırladıkları hediye paketlerini annelere hediye etti ve Anneler Günü'nü kutladı.İhtiyaç sahibi bazı vatandaşlara da gıda paketleri veren ekip, evinde televizyon olmayan engelli bir çocuğa da İpekyolu Diyanet Vakfınca alınan televizyonu evine ulaştırdı.Ekipte yer alan İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte birçok aileye yardım eli uzattıklarını söylediAnneler Günü dolayısıyla anneleri ziyaret ettiklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:"Ziyaret ettiğimiz ailelerde yetim çocukları giydiriyoruz. Yine annelerimizin Annelerin Günü'nü kutladık. Onlar için çeşitli hediye paketleri hazırladık. Yine engelli olan bir çocuğumuza televizyon aldık ve ulaştırdık. Yine ihtiyaç sahibi ailelere iftar için kumanya yardımları yapıyoruz. Ellerimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte hayırseverler de bizlere yardımcı oluyorlar. Allah onlardan da razı olsun."