Müge Anlı'da esrarengiz olayın sırrı çözülüyor. İstanbul Silivri'de define bulmak için kazıkları 120 metrelik tünelde kaybolan iki defineci Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den 17 gündür haber alınamıyor. Bugün Müge Anlı'nın canlı yayına insanlara kazı çalışmasını, "Ben Mehdiyim, Güçlerim var. Hazineleri görüyorum" diyerek dini istismar ile kandıran Nur Ahmet Pehlivan, Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

ESRARENGİZ KAZININ "SIR" İSMİNDEN AKILALMAZ AÇIKLAMALAR

Kendisini Mehdi olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan isimli şahıs, Enes Uçkan ve Cemal Gülgör ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Pehlivan, definenin olduğu kapıyı açmak için patlattıktan sonra Enes ve Cemal içeri girdi. Daha sonra ben de geldiğimde Enes ve Cemal'i yerde baygın yatarken gördüm. Yüzlerine su döktüm. Daha sonra soğan ve sarımsak sürdüm. Yanlarına da gaz maskesi bırakıp çıktım. Ertesi gün tünele girdiğimde ikisi de yoktu. 300 sikkelerimi çaldılar. Onları bulun" diyerek hem acılı aileyi hem de izleyenleri çileden çıkardı.

DEFİNECİLERE NE OLDU?

İstanbul Silivri'de 5 arkadaş altında define olduğunu iddia ettikleri bir evi kiralıyor. 5 kişinin başlattığı kazı çalışması sırasında patlama meydana geliyor. Bu patlamada ortaya çıkan karbonmonoksit gazının ardından 5 kişiden 3'ü kazı çalışmasını bırakarak çıkmayı başarabiliyor fakat iki kişi Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den bir daha haber alınamıyor. Aile önce kazı çalışmasında enkazda kaldıklarını düşünülmüş fakat telefon sinyallerine bakıldığında Enes Uçkan'ın telefonu yapılan kazı çalışmasının yaklaşık 15 km uzaklığında sinyal verdiği ortaya çıktı. Enes Uçkan ve Cemal Güngör'ün ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak kaybolan yakınlarının bulunması için yardım istedi.

HZ. SÜLEYMAN'IN GİZLİ HAZİNESİ DİYE KANDIRDI

Kendisini Mehdi olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan isimli şahıs 5 defineciyi, Hz. Süleyman'ın gizli hazinesi olduğunu, 100 ton altın paha biçilemez eserlerin olduğunu söyleyerek kandırıyor. Üç yıl boyunca süren kazı çalışmasının sonunda karşılarına çıkan kaya parçasını 'Hz. Süleyman'ın gizli hazine kapısı' olarak nitelendiriliyor. Defineciler kaya parçasını dinamit ile patlatıyor. Hazine peşindeki 5 defineciden 2'sine ise 16 gündür ulaşılamıyor.