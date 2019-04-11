Müge Anlı'nın programına Hollanda'dan katılan Monique Witteman, Annesi vefat eden ve babasının Mehmet Yıldız adlı Konyalı bir Türk olduğu bilgisiyle katılmıştı. Witteman'ın açıklamalarının ardından programa bağlanan Hatice Köse Monique Witteman ile kardeş olabileceklerini söyleyerek DNA testi yaptırdılar. Bugün Müge Anlı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA testi sonucu ortaya çıktı. Peki, Monique Hanım ile Hatice Hanım kardeş mi? İşte detaylar...

BABASININ TÜRK OLDUĞUNU BİLMEDEN TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞTİ

Hollandalı Monique Witteman annesi Marya Kornelya Linthus ölüm döşeğindeyken, genç kadının babasının Türk olduğunu söyledi. Monique Hanım, Müge Anlı canlı yayınına çıkıp hiç görmediği Türk babasını bulmak istediğini belirtti. Canlı yayına birden fazla gelen konuklar arasından Hatice Köse, bu hikayeye en yakın kişi olarak görüldü ve DNA testi yapıldı. Hatice Köse'nin Monique Witteman ile kardeş olup olmadığı canlı yayında belli olacak.

MÜGE ANLI'DA DNA TESTİ ORTAYA ÇIKTI

Merakla beklenen Hollandalı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA testi ortaya çıktı. Raporda aynı babadan olan iki kişinin kardeş olduğu ileri derecede yüksek olduğu ortaya çıktı. Haberi alan Monique Witteman ile Hatice Köse gözyaşlarına boğuldu.