Türkiye Hacer Cengiz cinayetini konuşuyor! Tüyleri diken diken olan Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Uşak'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu, gelini ve torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

HACER CENGİZ'İ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ!

Annelerinin bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da çıkan oğlu M.C. ve gelini L.C.'nin, olay tarihindeki telefon sinyallerini inceleyen 4 kişilik özel ekip, kayıp ihbarından yaklaşık 10 gün önce gece vaktinde köyden bir traktörün çıkış yaptığını belirledi. Köyde yaşayan bir kişinin de ifadesinde, ihbardan 10 gün önce ailenin traktörünün gece vakti köyün dışına çıktığını söylemesi üzerine teknik takibi derinleştiren ekip, kayıp kadının oğlunun cep telefonunun köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir araziden sinyal verdiğini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, iki gün önce yaşlı kadının oğlu M.C., gelini L.C. ile torunu M.C.'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Kayıp kadının oğlu M.C. ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak, traktörle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylediği öğrenildi.