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Türkiye Gazi Akbıyık cinayetini konuşuyor. Tüyleri diken diken olay Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da esrarengiz şekilde kaybolan Gazi Akbıyık'ın 18 Ocak 2019 tarihinde evinin arka kapısından çıkıp ve bir daha görülmediği söylendi fakat gerçek bambaşka çıktı. Akbıyık'ın eski eşi Kıymet Albayrak, 28 Ocak'ta ilçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu.
Öte yandan Gazi Akbıyık'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasından şüphelenen aile fertleri Müge Anlı'nın programına çıkarak Akbıyık'ın bulunması için yardım istedi.
GAZİ AKBIYIK'I NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ!
Gazi Akbıyık hakkında boşandığı eşi Kıymet Albayrak çarpıcı iddialarda bulundu. Kıymet Albayrak hep şiddetin olduğunu dile getirdi. Korktuğundan dolayı gidemediğini dile getirdi.
Müge Anlı, Kıymet Albayrak'a boşandıktan sonra Gazi Akbıyık'ı neden terk etmediğini sorması üzerine Albayrak, "Gittiğin geldiğim için bir daha cesaretim olmadı." diye konuştu.
Dün ise, 14 yaşındaki küçük kızı A.A emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ilçe emniyet amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri ailenin yaşadığı evde içlemelerde bulundu. Ekipler, evin içinde ve arkasında tandırda arama yaptı.
KIZI CİNAYETİ KENDİSİNİN İŞLEDİĞİNİ ANLATTI
Bugün ise, Kıymet Albayrak'ın kızı daha fazla dayanamayarak acı gerçeği Müge Anlı'ya itiraf etti. Genç kız; "O gece babam eve alkollü geldi. Annemle aralarında kavga çıktı. Anneme silah çekti. Ben de annemi korumak için araya girdim. Silah patladı. Babam öldü. Böyle olsun istemezdim. Çok pişmanım" dedi.
Kızını korumak isteyen anne Kıymet Albayrak, "Cinayeti ben işledim" diyerek suçu üstlenmek istedi. Ancak genç kız, "Annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım" dedi ve o geceyi anlattı.
MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Genç kızın, 'Annem için her şey değer' diğerek cinayeti işlediğini itirafının ardından Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar davayı üstlenmek için Müge Anlı'ya ulaşmaya çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI!
Gazi Akbıyık'ın eski eşi Kıymet Albayrak ve kızı, Müge Anlı'nın programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı ve Afyonkarahisar'a ifade için götürüldü. Akbıyık'ın ei ise polis ekipleri tarafından güvenlik altına alındı.
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