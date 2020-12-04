Müge Anlı'da konu alınan Mustafa Özbay olayı tüm Türkiye tarafından merak konusu oldu. Isparta'nın Deregümü Köyü yaşayan Mustafa Özbay, bir gece arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra battaniyesi ile birlikte kayboldu. 57 yaşındaki Özbay'ın 3 çocuğu babalarının bulunması için Müge Anlı'ya yardım talebinde bulundu. Peki, Mustafa Özbay bulundu mu? İşte Mustafa Özbay ile ilgili son gelişmeler...

MÜGE ANLI'DA ARANAN MUSTAFA ÖZBAY BULUNDU MU?

Son olarak battaniyesi ile ortadan kaybolduğu belirlenen Mustafa Özbay'ın arama işlemleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.

ŞÜPHELER YEĞENLERİNİN ÜZERİNDE

Gözlerin üzerine çevrildiği isimlerar arasında yeğenler Hüseyin Özbay ve Selim Özbay var. Yeğenlerden birinin ise Mayıs ayında cezaevinden çıktığı ve yakın zamanda evli bir kadın ile kaçtığı da gündeme gelen konulardan biri oldu.