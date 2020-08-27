Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. 9 yaşında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında yanarak ölmüştü. Şiar'ın babası boşandığı eşi Gülizar ve onun sevgilisi Hami Kıcı'yı suçluyordu. Şimdiye kadar ortaya dökülen kirli sırlar, Şiar'ın yanarak değil, bilerek çıkarıldığı düşünülen yangında öldürüldüğüne işaret ediliyordu. Müge Anlı'nın bugün yayınlanan son bölümünde 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın anne Gülizar ve sevgilisi Hami tarafından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.



MÜGE ANLI'DA ŞİAR'IN KORKUNÇ ÖLÜMÜ ORTAYA ÇIKTI!

Müge Anlı canlı yayında kan donduran olayla ilgili yeni açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benzinle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."