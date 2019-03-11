Müge Anlı'da Asım Bayram olayı kan dondurdu. 82 yaşında Antalya'da kaybolan Asım Bayram, içi para dolu bir çantayla ev almak için evden çıkmış fakat bir daha eve geri dönmemişti. 46 gündür aranan Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ, Asım bey kaybolduktan sonra eve birilerinin geldiğini fakat kapıyı açmadığını söylese de görgü tanıklarının ifadesinde o gün Asım Bayram'ın yanında Ferluga Hanım'ın da olduğu iddia edilmişti.

ASIM BAYRAM'IN CESEDİ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da sırrı çözülmeye çalışan Asım Bayram hakkında bir izleyici Antalya Kepez2deki bölgede insana ait olduğu tahmin edilen bulguya rastlandı.

ŞÜPHELER FERLUGA HANIM'I GÖSTERİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına Asım Bayram'ın komşusu bağlandı. Rıza Öcan ismindeki kişi, "Asım Bey'i çok severdim. Bana eşi Ferluga Hanımın kendisinden para çaldığını söylerdi" dedi. Ferluga Hanım ise, iddiaları yalanladı. Bayram'ın çocukları ise, babalarının kaybıyla ilgili ipuçlarının ikinci eşi Ferluga Hanım'ı işaret ettiğini söyledi.

FERLUGA HANIM: ASIM BEY TELEFONDA BİR KADINLA KONUŞUYORDU

Ferluga Karatuğ, Asım Bayram'ın ortadan kaybolmadan önce bir kadınla telefonda konuştuğunu ifade etti. Ferluga Hanım bildiklerini saklıyor mu?

Ferluga Hanım Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Asım Bayram'ın sürekli o kadınla telefonda konuştuğunu ifade etti.

Ferluga Hanım ayrıca; "Asım Bayram'ın emlakçı dediği kişi, onu kadınlarla tanıştırıyordu" dedi.

Görgü tanığı emekli polis Şevket Sönmez'in söyledikleri Asım Bayram'ın kaybolmasına ışık tutacak!

Görgü tanığı Şevket Sönmez; "Asım Bayram'ın satın almak istediği evin orada hem Asım Bey'i, hem Ferluga Hanım'ı yan yana gördüm." diyerek durumu başbaşka bir noktaya taşıdı. Görgü tanığı Sönmez, Ferluga Hanım'ı gördüğünde yayındakinin aksine başının açık olduğunu ifade etti. Ferluga Hanım ise emekli polis Servet Sönmez'i yalanlayarak o eve bakmaya gitmeye gitmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Alan çalışmasında sonuç alamayan ekipler bölgede bulunan su dolu obrukta sabah saatlerinde çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada suda tabanca bulundu. İncelemede, tabancanın çakmak olarak kullanılan replika olduğu belirlendi. Ekipler yapılan incelemelerden bir sonuç alamadı.

Öte yandan polis, emlak zengini olan Asım Bayram'ın ismi açıklanmayan emlakçısının da ifadesine başvurdu. Bayram'a ait aracı da bulamayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ediyor.