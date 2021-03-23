Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta Ferhat Tetik olayı işleniyor. Programı takip edenler merak içiresinde "Müge Anlı'daki Ferhat Tetik olayı nedir? Ferhat Tetik bulundu mu, öldü mü?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor.

İşte Ferhat tetik olayıyla ilgili merak edilip araştırılanlar...

FERHAT TETİK OLAYI NEDİR?

52 yaşındaki 2 çocuk babası Ferhan Tetik, Yalova Çiftlikköy'de eşi Hülya Hanım'la birlikte yaşıyor.

TIR şoförü olan Tetik, 5 gün önce gizemli bir şekilde kayboldu. Tetik'in en son Gemlik'e iş görüşmesi için gideceği biliniyordu.

Tetik'in aile yakınları ise kaybından önce tartıştığı Hülya Hanım'ın Tetik'e zarar vermesinden şüpheleniyor. Ferhat Tetik'ten henüz bir haber alınamadı.