Haberler Televizyon Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili son durum ne? Keziban Eryılmaz bulundu mu, ne oldu?

Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili son durum Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iki gündür 4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kaybıyla ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Genç kadının kaybıyla ilgili şüphelerin odağında yer alan sevgilisi Coşkun Keskin hakkındaki iddialar ise izleyenleri hayrete düşürdü. Peki, Keziban Eryılmaz bulundu mu? Keziban Eryılmaz'a ne oldu? İşte Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili tüm merak edilenler... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:48 facebook

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başladı. Yeni sezonun ilk programında ise dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kayboluşu araştırılıyor. Eryılmaz'ın kaybıyla ilgili şüpheler ise kavgalı olduğu sevgilisi Coşkun Keskin üzerinde yoğunlaşıyor. Peki, Keziban Eryılmaz bulundu mu? Keziban Eryılmaz'a ne oldu? İşte Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili son durum...

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ŞÜPHELİ KAYBOLUŞ Sinop Boybat'ta 38 yaşındaki dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz 16 Haziran Cuma günü kayboldu. Eryılmaz kaybolmadan önce kavgalı olduğu sevgilisi Coşkun Keskin ile görüştü. Bu görüşmenin ardından kuzeni ile görüşen Eryılmaz, evinin önünde kuzeninden ayrıldı. Eryılmaz'ın kızı Ayşe ise kaybının ardından açılan soruşturma sonrası savcılıktan izin alıp annesinin evine girdi. Eve giren genç kız annesinin kimliği ve çantasının evde olduğunu, ayrıca annesinin kuzeninin, ayrılmadan önce annesine ekmek aldığını evde ise ekmek olmadığını söylüyor. Elindeki bulgulardan yola çıkan Eryılmaz'ın kızı Ayşe, şüpheli kayıpla ilgili annesinin eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçluyor. Genç kıza göre Kesin, Keziban Hanım'ı kuzeninden ayrıldıktan hemen sonra eve girmeden alıkoymuş olabilir.