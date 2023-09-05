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        Haberler Televizyon Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili son durum ne? Keziban Eryılmaz bulundu mu, ne oldu?

        Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili son durum

        Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iki gündür 4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kaybıyla ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Genç kadının kaybıyla ilgili şüphelerin odağında yer alan sevgilisi Coşkun Keskin hakkındaki iddialar ise izleyenleri hayrete düşürdü. Peki, Keziban Eryılmaz bulundu mu? Keziban Eryılmaz'a ne oldu? İşte Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:48
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        Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başladı. Yeni sezonun ilk programında ise dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kayboluşu araştırılıyor. Eryılmaz'ın kaybıyla ilgili şüpheler ise kavgalı olduğu sevgilisi Coşkun Keskin üzerinde yoğunlaşıyor. Peki, Keziban Eryılmaz bulundu mu? Keziban Eryılmaz'a ne oldu? İşte Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili son durum...

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        ŞÜPHELİ KAYBOLUŞ

        Sinop Boybat'ta 38 yaşındaki dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz 16 Haziran Cuma günü kayboldu. Eryılmaz kaybolmadan önce kavgalı olduğu sevgilisi Coşkun Keskin ile görüştü. Bu görüşmenin ardından kuzeni ile görüşen Eryılmaz, evinin önünde kuzeninden ayrıldı.

        Eryılmaz'ın kızı Ayşe ise kaybının ardından açılan soruşturma sonrası savcılıktan izin alıp annesinin evine girdi. Eve giren genç kız annesinin kimliği ve çantasının evde olduğunu, ayrıca annesinin kuzeninin, ayrılmadan önce annesine ekmek aldığını evde ise ekmek olmadığını söylüyor.

        Elindeki bulgulardan yola çıkan Eryılmaz'ın kızı Ayşe, şüpheli kayıpla ilgili annesinin eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçluyor. Genç kıza göre Kesin, Keziban Hanım'ı kuzeninden ayrıldıktan hemen sonra eve girmeden alıkoymuş olabilir.

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        ŞÜPHELİ SEVGİLİYLE İLGİLİ YÜZ KIZARTAN İDDİALAR

        Müge Anlı ile Tatlı Sert Porgramı'na katılan Coşkun Kesin, üzerindeki tüm ithamları reddedip, kayıpla ilgisinin olmadığını söyledi. Bununla birlikte adli kayıtlara ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, Coşkun Keskin'in kayıp Keziban Eryılmaz'ı darp etmek suçundan hapis cezasına çartırıldığı bilgisini izleyicileriyle paylaştı.

        Bugün yayınlanan yeni bölümde ise Coşkun Keskin hakkında yeni iddialar izleyenleri hayrete düşürdü. Canlı yayına bağlanan komşuları, Kesin'in, Keziban Hanım'ı sürekli darp ettiğini, genç kadının parasızlık yüzünden büyük zorluklar çektiğini söyledi.

        Ayrıca Coşkun Keskin'in Kaziban Eryılmaz'la kaldığı evdeki komşuları, Coşkun Eryılmaz'ın uygunsuz vaziyette balkona çıktığını, bakış, jest ve mimikleriyle mahalledeki kadınları rahatsız ettiğini iddia etti. Komşular, Keskin'in, uygunsuz tavırları nedeniyle kendisiyle tartışan sevgilisi Keziban Eryılmaz'ı sürekli darp ettiğini ve darp seslerinin karşı binadan dahi duyulduğunu iddalarına ekledi.

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        KEZİBAN ERYILMAZ BULUNDU MU?

        Keziban Eryılmaz'ın kaybındaki sır perdesi henüz tam olarak aralanmadı. Devam eden programlarda ortaya çıkan bilgileri sizlerle paylaşacağız.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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