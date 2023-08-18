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        Haberler Televizyon Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu! 2023 - 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi

        Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

        Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalinin sonuna gelindi. Gizemli cinayetlerin arkasındaki sır perdesinin araladığı kayıpların arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi ise belli oldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 13:03
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        Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Programda işlenen konuların devamını merak edenler yeni sezonun başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 2023 - 2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edenler için detayları ve yeni sezon başlangıç tarihini haberimizde derledik. İşte araştırılan tarih...

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        MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. Programın yapımcısı Taner Ercan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Ercan, ''28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere'' dedi.

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        Buna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 28 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her sabah 10:00'da izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

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        MÜGE ANLI KİMDİR?

        19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.

        Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.

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        Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

        Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

        #Müge Anlı ile Tatlı Sert
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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