Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı ve hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Yaz sezonu nedeniyle ara verilen programın izleyicileri, "Müge Anlı ne zaman başlayacak, yeni sezonun tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezon tarihi...
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapmıştı. Sezon arası süresince yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi sorgulanıyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte ayrıntılar...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana gelmişti.
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.