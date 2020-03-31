Müge Anlı özür diledi

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Migren hastalığı olduğunu belirten sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini ancak doktorların bunu tedbir amaçlı kabul etmediğini açıkladı. İğne yaptıramadığını söyleyen Anlı, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı.

Anlı, sözlerinin devamında da bu talebi kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

Sağlık çalışanlarına yönelik bu sözleri tepkilere neden olan ünlü sunucudan ise yeni bir açıklama geldi. Anlı, "Benim yaşadığım sadece bu hastaneyle ilgili bir sorundu. Benim yayında anlatmak istememin nedeni vatandaşlar benzer sıkıntılar çekebileceğini bilsinler diye söylemek istedim. Asıl üzüldüğüm, hiç istemediğim halde, koskoca bir sağlık sektörünü hedef almış gibi gösterilmeye çalışılması. Doktorlarımıza, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim" dedi.