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Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Engin Karakollu'nun sırrı çözüldü. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan Karakollu ailesinin üyesi Engin Karakollu 15 ay önce en son babası ile görüşüp kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Şaziment Karakollu ile kızı Emine Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarının bulunması için yardım istemişti. Olayın baş şüphelisi baba Arif Karakollu'nun da canlı yayına çıkması ile kan donduran cinayet ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAFI: OĞLUMU BEN ÖLDÜRDÜM
Arif Karakollu, Psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve anne babasını defalarca darp ettiği iddia edilen Engin Karakollu’yu öldürdüğünü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında itiraf etti. Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:
“Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım.”
ANNE VE KIZ KARDEŞ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Engin Karakollu’yu mandıranın yanında bulunan saman balyalarının altına gömdüğünü itiraf eden Arif Karakollu’nun bu açıklamalarının ardından anne ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi.
BABA ARİF KARAKOLLU HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Cinayeti itiraf eden Arif Karakollu canlı yayında Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı ve ifade için Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gönderildi. Arif Karakollu burada vereceği itirafın ardından durumu belli olacak.
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